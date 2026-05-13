Formazione | Lella Aief ‘serve informazione finanziaria semplice e accessibile'
Un rappresentante di un'associazione di formazione ha sottolineato l'importanza di rendere le informazioni finanziarie più semplici e accessibili per le persone. Durante un evento a Roma, ha affermato che l'obiettivo è lavorare direttamente con le persone per migliorare la comprensione di temi complessi, puntando a un'informazione più chiara e fruibile. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di una conferenza dedicata all'educazione finanziaria.
Roma, 13 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Vogliamo lavorare sulle persone e fare in modo che l'informazione diventi semplice, chiara e accessibile”. Lo ha detto Nunzio Lella, presidente di Aief, intervenendo al Forum Educazione Finanziaria 2026 organizzato all'Auditorium della Tecnica di Roma dall'Associazione Italiana Educatori Finanziari, organizzazione che riunisce professionisti impegnati nella diffusione della cultura finanziaria, economica e assicurativa. Aief oggi conta una rete nazionale di circa 2mila educatori finanziari attivi su tutto il territorio e promuove attività di formazione, ricerca e divulgazione rivolte a scuole, università, aziende, enti pubblici e cittadini.🔗 Leggi su Iltempo.it
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