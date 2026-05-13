Formazione | Lella Aief ‘serve informazione finanziaria semplice e accessibile'

Un rappresentante di un'associazione di formazione ha sottolineato l'importanza di rendere le informazioni finanziarie più semplici e accessibili per le persone. Durante un evento a Roma, ha affermato che l'obiettivo è lavorare direttamente con le persone per migliorare la comprensione di temi complessi, puntando a un'informazione più chiara e fruibile. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di una conferenza dedicata all'educazione finanziaria.

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