AIEF e educazione finanziaria a scuola | dalla norma alla pratica didattica

L’associazione ha annunciato l’intenzione di rendere l’educazione finanziaria parte integrante delle lezioni scolastiche, con l’obiettivo di avvicinare le materie alle esperienze quotidiane degli studenti. La vice presidente dell’organizzazione ha sottolineato come si voglia passare da una semplice norma a una pratica didattica effettiva, coinvolgendo insegnanti e studenti in attività concrete e vicine alla realtà scolastica.

inviato dalla Dott.ssa Angela Miola – Vicepresidente AIEF Con AIEF, l’educazione finanziaria a scuola può diventare concreta, insegnabile e vicina alla realtà degli studenti. Oggi la sfida non è più riconoscerne il valore, ma dare a docenti e scuole strumenti, formazione e continuità per trasformarla in una pratica didattica quotidiana. L’educazione finanziaria è entrata ufficialmente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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