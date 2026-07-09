Pivetti la Cassazione annulla la condanna a quattro anni per frode fiscale e autoriciclaggio e ordina un nuovo processo d’appello

La Cassazione ha annullato la condanna a quattro anni per frode fiscale e autoriciclaggio dell’ex presidente della Camera, ordinando un nuovo processo d’appello.

Per Irene Pivetti non è ancora finita. Anzi, si ricomincia. La Cassazione ha annullato oggi la condanna a quattro anni inflitta all’ex presidente della Camera per frode fiscale e autoriciclaggio, disponendo un nuovo processo d’appello. Non un’assoluzione, dunque, ma un colpo importante all’impianto della sentenza confermata appena sette mesi fa dalla Corte d’Appello di Milano e che ora dovrà essere nuovamente esaminata. La decisione della Suprema Corte arriva al termine di una vicenda giudiziaria lunga anni e ribalta, almeno per il momento, la richiesta della Procura generale della Cassazione, che aveva invece chiesto di confermare integralmente la condanna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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