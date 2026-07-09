pitbull attacca cagnolino e padrona

Un pitbull ha aggredito un cagnolino in strada, mentre la proprietaria tentava di intervenire. La donna è stata morsa e caduta a terra, riportando ferite leggere. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 7:30 in via Cattaneo, a Scandiano. La proprietaria è stata medicata sul posto, mentre il cagnolino ha riportato danni. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Cane aggredisce in strada un cagnolino: la sua proprietaria è stata morsa ed è anche caduta a terra riportando lievi ferite. E’ successo nella prima mattinata di ieri verso le ore 7,30 in via Cattaneo, a Scandiano. L’episodio è stato segnalato da una cittadina residente nella zona. "Una signora – racconta la testimone – con un cagnolino al guinzaglio stava camminando in via Cattaneo quando due cani, presumibilmente pitbull o simili senza collare, medaglietta o altri segni di riconoscimento, si sono avvicinati alla donna. Uno dei due cani ha poi attaccato il cagnolino". "La signora è purtroppo caduta a terra, proteggendo il suo cagnolino e rimanendo però contusa ad un ginocchio e a una mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Pit bull attack horse.

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