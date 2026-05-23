Due pitbull uccidono un cagnolino a Cava | denunciato il proprietario

Da salernotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due pitbull hanno attaccato e ucciso un cagnolino di piccola taglia nella frazione di San Giuseppe al Pennino a Cava de' Tirreni. Il proprietario dei due cani è stato denunciato per omessa custodia e malgoverno degli animali. La vicenda si è verificata nel quartiere, dove i cani hanno aggredito il piccolo animale senza interventi da parte del proprietario.

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Il proprietario di due pitbull è stato denunciato per omessa custodia e malgoverno di animali dopo che i suoi cani hanno attaccato e ucciso un cane di piccola taglia nella frazione di San Giuseppe al Pennino a Cava de' Tirreni. L'aggressione si è verificata in pieno giorno nel giardino della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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