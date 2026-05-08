Ieri mattina nella zona di Sofignano, nel comune di Vaiano, un cane di piccola taglia è stato aggredito e portato via da un lupo mentre la sua padrona passeggiava nel luogo. L’episodio si è verificato in un’area aperta e tranquilla, senza che ci fossero altri testimoni o interventi immediati. La proprietaria ha riferito l’accaduto alle autorità, che sono state informate dell’incidente.

Prato, 8 maggio 2026 - Un cane di piccola taglia sarebbe stato aggredito e portato via da un lupo ieri mattina nella zona di Sofignano, nel comune di Vaiano, in provincia di Prato. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale, spiegando che le autorità competenti sono state immediatamente informate e che sono già stati effettuati i primi accertamenti del caso. L’episodio ha inevitabilmente acceso la preoccupazione tra i residenti, soprattutto nelle aree più vicine ai boschi. Una una signora residente a Sofignano, nella zona tra San Gaudenzio e Le Fornaci, stava camminando con il suo cane di piccola taglia, un Jack Russell, nell’uliveto vicino a casa e si è vista letteralmente portare via il cagnolino da un lupo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lupo porta via un cagnolino mentre cammina con la padrona

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