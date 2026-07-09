Il governo italiano ha dichiarato di aver seguito tutte le procedure previste riguardo alla pistola donata dal presidente turco ai leader della NATO. Palazzo Chigi ha affermato che sono state rispettate tutte le norme durante l’iter di consegna. Bonelli ha chiesto spiegazioni su cosa sia stato fatto con l’arma, mentre le autorità italiane hanno ribadito che le procedure sono state rispettate.

Il governo italiano assicura di aver seguito “ tutte le procedure previste “: la pistola donata da Recep Tayyip Erdo?an ai leader della Nato “è stata presa in carico direttamente ad Ankara da personale autorizzato a maneggiare armi, mentre al rientro a Roma sono state avviate le procedure per denunciarne il possesso”, spiega l’esecutivo in una nota non ufficiale. “Il dono, come avviene per tutti quelli ricevuti dalla premier, è stato quindi registrato e protocollato a palazzo Chigi”, viene precisato. Anche la presidente Ue Ursula von der Leyen, tramite un suo portavoce, fa sapere che l’arma è stata trasportata in sicurezza e sarà donata a un museo militare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pistola in regalo da Erdo?an, Bonelli: “Il governo spieghi cosa ne ha fatto”. Palazzo Chigi: “Rispettate tutte le procedure”

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