Il governo spiazza tutti udienza e risposte agli autotrasportatori a Palazzo Chigi | 300 mln e stop alle tasse fermo sospeso Tutte le misure

Il governo ha incontrato gli autotrasportatori a Palazzo Chigi in un’udienza che si è conclusa con alcune novità importanti. Durante l’incontro, è stato annunciato un pacchetto di circa 300 milioni di euro destinato al settore, oltre a un provvedimento che sospende temporaneamente le tasse e ferma il fermo dei mezzi. La riunione ha risposto alle richieste degli autotrasportatori, portando a un cambiamento rispetto alle aspettative precedenti. Prima dell’appuntamento, si respirava un clima di ottimismo tra gli operatori del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’ottimismo era nell’aria prima ancora dell’ appuntamento di questo pomeriggio a Palazzo Chigi. Voci di corridoio parlavano di «un moderato ottimismo» in merito ai contenuti e all’esito dell’incontro convocato a Palazzo Chigi, tra autotrasportatori e governo, nel quale si sono discusse le criticità legate al caro carburanti e le misure necessarie a sostenere le imprese del comparto, anche in vista del fermo nazionale del trasporto merci annunciato per protesta dalla categoria e in calendario dal 25 al 29 maggio. Alla riunione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e inistro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il governo spiazza tutti, udienza e risposte agli autotrasportatori a Palazzo Chigi: 300 mln e stop alle tasse, fermo sospeso. Tutte le misure ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Il governo Meloni trova un’intesa con gli autotrasportatori. Sospeso lo sciopero dopo l’incontro a Palazzo Chigi: ecco le garanzieRiduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione delle accise trimestrale, sospensione versamenti fiscali di un mese per garantire liquidità alle... Sciopero autotrasportatori, Trasportounito: “Camionista muore investito, sospeso il fermo”Trasportounito ha deciso di sospendere immediatamente il fermo nazionale dell’autotrasporto in segno di lutto dopo che un camionista è morto...