Il governo spiazza tutti udienza e risposte agli autotrasportatori a Palazzo Chigi | 300 mln e stop alle tasse fermo sospeso Tutte le misure
Il governo ha incontrato gli autotrasportatori a Palazzo Chigi in un’udienza che si è conclusa con alcune novità importanti. Durante l’incontro, è stato annunciato un pacchetto di circa 300 milioni di euro destinato al settore, oltre a un provvedimento che sospende temporaneamente le tasse e ferma il fermo dei mezzi. La riunione ha risposto alle richieste degli autotrasportatori, portando a un cambiamento rispetto alle aspettative precedenti. Prima dell’appuntamento, si respirava un clima di ottimismo tra gli operatori del settore.
L’ottimismo era nell’aria prima ancora dell’ appuntamento di questo pomeriggio a Palazzo Chigi. Voci di corridoio parlavano di «un moderato ottimismo» in merito ai contenuti e all’esito dell’incontro convocato a Palazzo Chigi, tra autotrasportatori e governo, nel quale si sono discusse le criticità legate al caro carburanti e le misure necessarie a sostenere le imprese del comparto, anche in vista del fermo nazionale del trasporto merci annunciato per protesta dalla categoria e in calendario dal 25 al 29 maggio. Alla riunione, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e inistro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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