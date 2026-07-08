Protestano i dipendenti del Pineta Grande Hospital | Stop ambulanze al pronto soccorso

Da caserta.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, giovedì 9 luglio, dalle 9 alle 14, il pronto soccorso del Pineta Grande Hospital chiuderà alle ambulanze del 118. La decisione è stata comunicata via PEC dal direttore sanitario della struttura alla centrale operativa dell’emergenza. La protesta dei dipendenti riguarda questa sospensione temporanea del servizio di assistenza alle ambulanze.

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Domani giovedì 9 luglio dalle 9 alle 14 il Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital chiuderà i battenti alle ambulanze del 118. L’iniziativa è stata preannunciata via pec da Giuseppe Matarazzo, che è il direttore sanitario della struttura ubicata a Castel Volturno, alla centrale operativa dell’emergenza. «L’iniziativa parte dai dipendenti - dice Raffaele Ianuale, il direttore amministrativo di Pineta Grande Hospital - perché sono preoccupati di questioni che stanno interessando l’ azienda».  Entra nel dettaglio: «Noi svolgiamo attività di Pronto Soccorso, siamo nella rete del 118 e delle patologie tempo dipendenti come ictus ed infarti. 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

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