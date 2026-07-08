Domani giovedì 9 luglio dalle 9 alle 14 il Pronto Soccorso del Pineta Grande Hospital chiuderà i battenti alle ambulanze del 118. L’iniziativa è stata preannunciata via pec da Giuseppe Matarazzo, che è il direttore sanitario della struttura ubicata a Castel Volturno, alla centrale operativa dell’emergenza. «L’iniziativa parte dai dipendenti - dice Raffaele Ianuale, il direttore amministrativo di Pineta Grande Hospital - perché sono preoccupati di questioni che stanno interessando l’ azienda». Entra nel dettaglio: «Noi svolgiamo attività di Pronto Soccorso, siamo nella rete del 118 e delle patologie tempo dipendenti come ictus ed infarti. 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

© Caserta.corriere.it - Protestano i dipendenti del Pineta Grande Hospital: «Stop ambulanze al pronto soccorso»

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Pinetagrande Hospital, rischio chiusura del Pronto Soccorso. La protesta sit-in all'Asl di Caserta

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