Pronto soccorso del Pineta Grande Hospital a rischio chiusura l' appello del sindaco e vescovo | Non può chiudere

Notizia in breve

Il pronto soccorso del Pineta Grande Hospital rischia di chiudere. La direzione ha inviato ieri, 4 giugno, una comunicazione alle autorità regionali e ministeriali dichiarando uno stato di crisi legato al contratto per il 2026. Il sindaco e il vescovo hanno lanciato un appello affinché la struttura non venga chiusa, evidenziando l'importanza del servizio per la comunità. La situazione riguarda la continuità del pronto soccorso e le implicazioni per l’area.