Pronto soccorso del Pineta Grande Hospital a rischio chiusura l' appello del sindaco e vescovo | Non può chiudere

Da casertanews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pronto soccorso del Pineta Grande Hospital rischia di chiudere. La direzione ha inviato ieri, 4 giugno, una comunicazione alle autorità regionali e ministeriali dichiarando uno stato di crisi legato al contratto per il 2026. Il sindaco e il vescovo hanno lanciato un appello affinché la struttura non venga chiusa, evidenziando l'importanza del servizio per la comunità. La situazione riguarda la continuità del pronto soccorso e le implicazioni per l’area.

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Il Pronto soccorso del Pineta Grande Hospital a rischio chiusura. La Direzione del Pineta Grande Hospital, ieri 4 giugno, ha formalizzato alle competenti autorità regionali e ministeriali lo stato di crisi relativo al contratto per l’anno 2026. Lo stato di crisi del Pineta Grande HospitalLa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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