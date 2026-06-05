Pronto soccorso del Pineta Grande Hospital a rischio chiusura l' appello del sindaco e vescovo | Non può chiudere
Il pronto soccorso del Pineta Grande Hospital rischia di chiudere. La direzione ha inviato ieri, 4 giugno, una comunicazione alle autorità regionali e ministeriali dichiarando uno stato di crisi legato al contratto per il 2026. Il sindaco e il vescovo hanno lanciato un appello affinché la struttura non venga chiusa, evidenziando l'importanza del servizio per la comunità. La situazione riguarda la continuità del pronto soccorso e le implicazioni per l’area.
Il Pronto soccorso del Pineta Grande Hospital a rischio chiusura. La Direzione del Pineta Grande Hospital, ieri 4 giugno, ha formalizzato alle competenti autorità regionali e ministeriali lo stato di crisi relativo al contratto per l’anno 2026. Lo stato di crisi del Pineta Grande HospitalLa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Pronto soccorso del Pineta Grande a rischio chiusura, sit-in all'AslIl pronto soccorso della Clinica Pineta Grande rischia di chiudere, con un sit-in davanti all’Asl.
Falsificata la cartella clinica, condannato a 4 anni e 6 mesi il titolare del Pineta Grande HospitalIl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione l’imprenditore responsabile della clinica Pineta...
Temi più discussi: Pronto soccorso del Pineta Grande a rischio chiusura, sit-in all'Asl; Pineta Grande: rischio chiusura del Pronto Soccorso: lavoratori e cittadini in sit-in davanti all’Asl; Castel Volturno, Pineta Grande: rischio chiusura Pronto Soccorso, sit-in all’Asl.
S.O.G.IT Lignano presente al Raduno Nazionale dei Bersaglieri. #SogitLignano #RadunoBersaglieri2026 #lignanopineta #Soccorso #prontointervento facebook
Pineta Grande Hospital a rischio chiusura, il Vescovo Lagnese chiede una soluzione per il Pronto SoccorsoScopri tutti i dettagli riguardo Pineta Grande Hospital a rischio chiusura, il Vescovo Lagnese chiede una soluzione per il Pronto Soccorso . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com
NUOVO PRONTO SOCCORSO A OLBIA: C'È LA TAC INTERNA, APRIRÀ A BREVE + galluraoggi.it/cronaca/nuovo-… #olbia #galluraoggi x.com
Protocollo Polizia-Pineta Grande Hospital contro la violenza di genereAttivare una rete di protezione nei confronti delle donne che si presentano nel pronto soccorso a causa delle violenze subite. Permettendo loro non solo di accedere all'assistenza sanitaria, ma anche ... rainews.it