Più di sei italiani su dieci (il 62,1%) affermano di fare fatica ad arrivare a fine mese. Tanto che per farlo, circa un terzo della popolazione deve ricorrere ai risparmi accumulati in passato. In questo dato c’è molto della situazione economica nel nostro Paese, evidenziata dal nuovo Rapporto Italia dell’ Eurispes. Una condizione segnata da “fragilità diffusa”, come testimonia anche il fatto che più del 45% delle famiglie afferma di avere difficoltà ad affrontare il pagamento dell’affitto, il 28,7% ha difficoltà per pagare le utenze, il 27,2% il mutuo e il 25,5% persino le spese mediche. Proprio la rinuncia alle cure è uno dei problemi più gravi: il 34,6% infatti rinuncia ai controlli medici per risparmiare, il 32,1% fa a meno delle cure odontoiatriche e il 23% rinuncia alle visite specialistiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sei italiani su dieci faticano ad arrivare a fine mese: l’allarme dell’Eurispes

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6 italiani su 10 faticano ad arrivare a fine mese

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