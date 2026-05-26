Serie A addio agli spareggi | la FIGC cambia le regole per i finalisti
La FIGC ha deciso di eliminare gli spareggi per decidere le squadre finaliste nelle competizioni europee di Serie A. La modifica è stata apportata dopo il caso Inter-Napoli, che ha evidenziato criticità nei criteri di classifica. Ora, le squadre in finale europea saranno valutate secondo nuovi parametri, senza ricorrere a partite di spareggio. La decisione mira a semplificare il processo di qualificazione e a evitare situazioni di incertezza legate a incontri supplementari.
? Punti chiave Come cambieranno i criteri di classifica per le squadre in finale europea?. Perché il caso Inter-Napoli ha costretto la FIGC a cambiare regolamento?. Quali squadre beneficeranno maggiormente della nuova gestione dei calendari internazionali?. Come influirà questa riforma sulle strategie dei direttori sportivi in campionato?.? In Breve Riforma valida dalla stagione 202627 per gestire i conflitti di calendario.. Criterio basato su scontri diretti dopo il caso Inter-Napoli stagione 202425.. Regola applicabile a finali di Champions, Europa o Conference League.. Nuova gestione logistica per evitare spostamenti di partite in concomitanza con finali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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