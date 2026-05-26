Serie A addio agli spareggi | la FIGC cambia le regole per i finalisti

Notizia in breve

La FIGC ha deciso di eliminare gli spareggi per decidere le squadre finaliste nelle competizioni europee di Serie A. La modifica è stata apportata dopo il caso Inter-Napoli, che ha evidenziato criticità nei criteri di classifica. Ora, le squadre in finale europea saranno valutate secondo nuovi parametri, senza ricorrere a partite di spareggio. La decisione mira a semplificare il processo di qualificazione e a evitare situazioni di incertezza legate a incontri supplementari.