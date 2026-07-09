Pier Silvio Berlusconi ha commentato le voci su un veto nei confronti di Barbara d’Urso, affermando che se avesse avuto quel potere, lo avrebbe usato per Rai Way. Non ha confermato l’esistenza di restrizioni sulla conduttrice e ha precisato di non aver mai impedito il suo ritorno in televisione. Le dichiarazioni sono arrivate in risposta alle recenti indiscrezioni circolate nelle settimane scorse.

Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare di Barbara d’Urso e delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su un presunto veto che avrebbe ostacolato il ritorno della conduttrice in Rai o in altre realtà televisive. L’occasione è stata la cena stampa organizzata a Cologno Monzese, nella serata di mercoledì 8 luglio, per la presentazione dei Palinsesti Mediaset 20262027. Tra i vari temi affrontati, l’amministratore delegato di MFE-Mediaset ha risposto anche alle domande sul futuro professionale dell’ex volto di Pomeriggio Cinque. “Ragazzi, ma veto di che”: la risposta di Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’urso. Berlusconi ha respinto con decisione l’ipotesi di un suo intervento per bloccare Barbara d’Urso in Rai o altrove. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi su Barbara d’Urso: “Veto? Se avessi quel potere lo avrei usato per Rai Way”

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