Pier Silvio Berlusconi | Offeso da parole di Trump su Meloni e su Vannacci | Fa propaganda aspettiamo il programma

Notizia in breve

Pier Silvio Berlusconi ha criticato le parole di Donald Trump su Giorgia Meloni, definendole offensive. Ha anche commentato le dichiarazioni di Roberto Vannacci, affermando che si tratta di propaganda e che bisogna aspettare il suo programma. Da Villa Certosa, il manager di Mfe ha preso posizione, distinguendo tra propaganda e contenuti concreti, e ha espresso sostegno alla leader di Fratelli d’Italia.