Pier Silvio Berlusconi | Offeso da parole di Trump su Meloni e su Vannacci | Fa propaganda aspettiamo il programma
Pier Silvio Berlusconi ha criticato le parole di Donald Trump su Giorgia Meloni, definendole offensive. Ha anche commentato le dichiarazioni di Roberto Vannacci, affermando che si tratta di propaganda e che bisogna aspettare il suo programma. Da Villa Certosa, il manager di Mfe ha preso posizione, distinguendo tra propaganda e contenuti concreti, e ha espresso sostegno alla leader di Fratelli d’Italia.
Da Villa Certosa il manager di Mfe distingue tra propaganda e programma su Vannacci Pier Silvio Berlusconi prende posizione su Roberto Vannacci, marca una distanza politica dalla sua idea di centrodestra e, nello stesso tempo, esprime un sostegno netto a Giorgia Meloni dopo gli attacchi ricev. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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