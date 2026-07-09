Pier Silvio Berlusconi | Offeso da Trump come italiano Vannacci? Vediamo Le novità a Mediaset | cosa ha detto su Infante Amadeus e Sciarelli

Da open.online 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Pier Silvio Berlusconi ha commentato la crescita di Roberto Vannacci, senza esprimere giudizi specifici. Ha affermato che l’Italia ha già visto fenomeni simili nascere dal nulla in passato. Riguardo a recenti questioni, ha detto di essere stato offeso da Trump come italiano e ha fatto riferimento a possibili sviluppi su Vannacci, senza fornire dettagli. Ha anche commentato le novità su Infante, Amadeus e Sciarelli, senza approfondire.

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Cosa pensi davvero Pier Silvio Berlusconi sull’ascesa di Roberto Vannacci, il presidente di Mediaset non ha alcuna intenzione di dirlo. Sul fenomeno in crescita si limita a dire: «L’Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla crescono». Al generale però riconosce doti comunicative, ma se deve pensare a «ciò che deve essere coerente con il centrodestra, per la sua propaganda direi di no». Certo, ammette Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset, «la propaganda è propaganda e Vannacci lo sa molto bene. Aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra. Di dare consigli a Giorgia Meloni, lui dice di guardarsi bene, con tanto di elogio alla premier che sta facendo «un grande lavoro». 🔗 Leggi su Open.online

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