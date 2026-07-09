Pier Silvio Berlusconi | Offeso da Trump come italiano Vannacci? Vediamo Le novità a Mediaset | cosa ha detto su Infante Amadeus e Sciarelli

Pier Silvio Berlusconi ha commentato la crescita di Roberto Vannacci, senza esprimere giudizi specifici. Ha affermato che l’Italia ha già visto fenomeni simili nascere dal nulla in passato. Riguardo a recenti questioni, ha detto di essere stato offeso da Trump come italiano e ha fatto riferimento a possibili sviluppi su Vannacci, senza fornire dettagli. Ha anche commentato le novità su Infante, Amadeus e Sciarelli, senza approfondire.

Cosa pensi davvero Pier Silvio Berlusconi sull’ascesa di Roberto Vannacci, il presidente di Mediaset non ha alcuna intenzione di dirlo. Sul fenomeno in crescita si limita a dire: «L’Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla crescono». Al generale però riconosce doti comunicative, ma se deve pensare a «ciò che deve essere coerente con il centrodestra, per la sua propaganda direi di no». Certo, ammette Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset, «la propaganda è propaganda e Vannacci lo sa molto bene. Aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra. Di dare consigli a Giorgia Meloni, lui dice di guardarsi bene, con tanto di elogio alla premier che sta facendo «un grande lavoro». 🔗 Leggi su Open.online

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