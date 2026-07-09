Pier Silvio Berlusconi | Trump contro Meloni? Come italiano mi sono sentito offeso

Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di essersi sentito offeso personalmente dal confronto tra Trump e Meloni. Ha aggiunto che sostiene pienamente la premier italiana. La sua affermazione è arrivata in un'intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle sue parole. Berlusconi ha espresso chiaramente il suo supporto alla leader del governo italiano, senza fare riferimenti a eventuali reazioni ufficiali o politiche.

“Come italiano mi sono sentito offeso e Meloni ha tutto il mio appoggio”. Così Pier Silvio Berlusconi, ad di MFE (gruppo europeo di cui fa parte Mediaset), risponde a una domanda durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione Mediaset sul duro trattamento riservato dal presidente americano Trump (“Serve un ordine di restrizione”) al presidente del Consiglio italiano. Pier Silvio, in queste occasioni, non disdegna di allargare il campo alle tematiche sociali e politiche, oltre a quelle strettamente televisive. "Io sono orgoglioso di essere italiano - ha continuato - Quanto detto da Trump è una cosa che mi ha toccato, mi ha profondamente infastidito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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