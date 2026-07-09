Italia-Usa Pier Silvio Berlusconi | Offeso come italiano per gli attacchi di Trump
Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di sentirsi offeso come italiano per gli attacchi rivolti alla premier e all’Italia da parte di Donald Trump. La sua dichiarazione è stata fatta durante la presentazione dei palinsesti per la nuova stagione televisiva. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle sue parole o su eventuali risposte.
Il presidente di Mediaset e Ceo di Mfe-Mediaforeurope, Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti per la nuova stagione, ha commentato i recenti attacchi del presidente Usa Donald Trump alla premier Giorgia Meloni e all’Italia. “Sono orgoglioso di essere italiano ed è una cosa che mi ha toccato e profondamente infastidito. Io stimo il nostro primo ministro e penso che vista la situazione e visto il personaggio con cui abbiamo a che fare, meglio di così sarebbe difficile fare: trovare l’equilibrio tra tenere una posizione giusta con gli Stati Uniti, ma non mollare il punto sulle posizioni europee”. Berlusconi, Chairman e Group Ceo di Mfe-Mediaforeurope, lo ha detto nel corso di una serata con la stampa negli studi di Cologno Monzese per illustrare i palinsesti di Mediaset per la stagione 202627. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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