Pier Silvio Berlusconi ha commentato la presenza di Vannacci nel centrodestra, affermando che attualmente fa propaganda e che bisogna aspettare il programma politico. Ha poi dichiarato di non voler dare consigli al primo ministro, sottolineando il buon lavoro svolto. Ha concluso dicendo che l’Italia ha già visto in passato emergere dal nulla personaggi pubblici che hanno attirato l’attenzione.

"Non mi permetterei mai di dare un consiglio a Meloni. Non è il mio mestiere, c'è un primo ministro che io penso faccia un grande lavoro. Vannacci? L'Italia non è nuova a fenomeni che dal nulla crescono. Lui è un bravo comunicatore e ora, in coerenza col pensiero mio di ciò che deve essere il centrodestra, per la sua propaganda direi di no, ma la propaganda è propaganda e Vannacci lo sa molto bene. Aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra". Così Pier Silvio Berlusconi illustrando alla stampa la programmazione di Mediaset. "Su Vannacci - ha aggiunto -Forza Italia deciderà in piena autonomia cosa fare. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Pier Silvio Berlusconi: 'Vannacci nel centrodestra? Ora fa propaganda, aspettiamo il programma'

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