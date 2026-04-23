Barbara D’Urso contro Pier Silvio Berlusconi finisce in tribunale | Ha denunciato Mediaset

Una recente causa legale vede coinvolta Barbara D’Urso contro Pier Silvio Berlusconi, con quest’ultimo che ha presentato una denuncia nei confronti di Mediaset. La notizia si aggiunge a un episodio che coinvolge due figure note nel panorama televisivo italiano, con la conduttrice che ha recapitato accuse di diffamazione e thenata a processo. La vicenda si svolge nel contesto di scontri tra personaggi pubblici e la società di produzione televisiva.

Per anni è stata uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, simbolo di un certo modo di fare intrattenimento che ha segnato un’epoca. Poi, all’improvviso, qualcosa si è rotto. Oggi, a distanza di tempo, quella frattura torna a far parlare con forza, riaccendendo i riflettori su una vicenda che non sembra affatto conclusa. >> Barbara D’Urso e Mediaset, la battaglia è solo all’inizio Dietro le quinte di quella separazione, infatti, si sarebbero accumulati malumori, incomprensioni e forse anche visioni opposte sul futuro della televisione generalista. Una distanza che, col passare dei mesi, si sarebbe trasformata in un vero e proprio muro, fino alla rottura definitiva tra Barbara D’Urso e Pier Silvio Berlusconi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La lite tra Lucarelli e D'Urso a Ballando con le stelle - La volta buona 27/10/2025

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