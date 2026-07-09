Nel Mondiale dei portieri poco noti, Jordan Pickford e Orjan Nyland si sfidano per una semifinale. Entrambi hanno un’età in cui il tempo per grandi traguardi sta scadendo, ma rimangono ancora protagonisti in campo. La sfida tra i due si svolge in un contesto di portieri meno noti, che si distinguono per le prestazioni a livello internazionale. La partita deciderà quale tra i due avanzerà nella competizione.

Nel Mondiale dei portieri poco conosciuti che si prendono la scena, le figure di Jordan Pickford e Orjan Nyland finiscono in una categoria a parte. Hanno quell’età in cui nel loro ruolo c’è ancora margine per vivere una bella avventura, ma non c’è più il tempo per sognare qualcosa di grande. Pickford è nato nel 1994, poco prima di quel Mondiale in America al quale gli inglesi non parteciparono perché eliminati nelle qualificazioni da Norvegia (guarda un po’) e Olanda. In porta, in quella Norvegia, c’era Erik Thorstvedt, il padre di Kristian, attuale compagno di Nyland. Orjan è nato nel 1990, due mesi dopo la fine del Mondiale italiano a cui la Norvegia non si qualificò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pickford e le braccia corte contro l'ex sciatore Nyland: chi conquisterà la semifinale?

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