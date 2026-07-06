Ørjan Nyland ha parato un rigore al Brasile durante una partita del Mondiale, contribuendo a eliminare la selezione brasiliana. L’estremo difensore, considerato un “sciatore mancato” e senza contratto attualmente, ha effettuato tre interventi decisivi nel corso dell’incontro. La sua prestazione ha portato la squadra a vincere e ad eliminare il Brasile dalla competizione.

Ennio Flaiano diceva che i giorni indimenticabili della vita sono cinque o sei, gli altri fanno volume. Ørjan Nyland la serata di ieri la metterà sicuramente nella lista: un rigore parato al Brasile, tre interventi decisivi per mandare la Seleçao fuori dal Mondiale e toccare il cielo con un dito. Altro dettaglio: le parate sono arrivate in ogni modo, un mix di istinto, riflessi e prontezza. Tutto ben shakerato e mischiato ad arte. E poco importa se in pieno recupero ci sia stato un battibecco con Neymar, che l’ha spiazzato dal dischetto dopo che Ørjan aveva provato a distrarlo. "Te lo paro", gli avrebbe urlato. Poi Ney l'ha affrontato dopo il gol: uno sguardo di sfida e di superiorità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sciatore mancato, una vita da riserva, senza contratto... e ora Nyland butta fuori il Brasile

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