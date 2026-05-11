È iniziata la fase dei playoff della Serie B, con le partite che decideranno quale squadra otterrà l'ultimo pass per la promozione in Serie A. Le gare si svolgono tra le otto squadre che si sono qualificate attraverso i turni di regular season e si svolgono in partite singole o doppie sfide, a seconda del regolamento. I risultati di queste partite determineranno quale formazione avanzerà alla massima serie nazionale.

Tutto pronto per l'inizio degli spareggi che dovranno determinare la terza squadra che accompagnerà Venezia e Frosinone nella massima categoria Venezia a Frosinone già in serie A, grazie alla promozione diretta raggiunta al termine del campionato di Serie B. E ora una terza squadra pronta a fare il salto di categoria al termine dei playoff, al via martedì 12 maggio: in corsa Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Scopriamo le quote vincente playoff Serie B che si concluderanno il 29 maggio con la finale di ritorno. Ai play off in programma dal 12 al 29 maggio parteciperanno le squadre che si sono classificate dal terzo all'ottavo posto in campionato e due saranno i turni preliminari.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie B, via ai playoff: ecco chi conquisterà l'ultimo pass per la A per i bookie

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Analisi 19^ ritorno #SerieB in 140 parole 4^ vittoria di fila e 5 reti al #Mantova: #Frosinone in #SerieA! Retrocedono #Pescara, #Spezia e #Reggiana #Sudtirol e #Bari al #playout, si salva l' #Entella Impresa #Avellino che accede ai #playoff x.com

È stata questa la serie di partite di chiusura più folle di sempre nei playoff NBA? reddit