Fino a settembre, l’estate bolognese si anima in parchi, ville e giardini grazie a iniziative promosse da Ascom in collaborazione con Fipe Bologna e Emil Banca. Le attività coinvolgono spazi urbani, piazze e aree verdi, portando eventi e momenti di aggregazione. La collaborazione tra le diverse realtà mira a valorizzare gli ambienti pubblici e a offrire opportunità di svago durante i mesi estivi.

Fino a settembre l’estate bolognese si anima in parchi, giardini e spazi urbani grazie a iniziative condivise con associazioni e realtà locali. Tra i soggetti promotori Ascom con Fipe Bologna e Emil Banca. Tra le rassegne principali si conferma ‘ Campo Savena Urban Life ’, promossa con il contributo di Serena80 e Audax Bologna, che porta nei giardini Davide Penazzi e Benjamin Moloise concerti, dj set, attività sportive. Prosegue anche lo ‘ Scandellara Summer Festival ’ al parco Tamburini, realizzato da Trattoria dall’olio con la collaborazione di associazioni culturali e musicali locali, che alterna live music, dj set e attività dedicate al benessere e allo stare bene insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazze, ville e giardini. Le iniziative di Ascom

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