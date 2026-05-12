È stato lanciato un nuovo strumento digitale che permette di accedere a tutte le informazioni relative alle ville e ai giardini medicei della Toscana, inseriti nella lista del patrimonio UNESCO. L’applicazione offre dettagli su ubicazione, storia e caratteristiche delle varie strutture, facilitando la loro conoscenza e visita. La piattaforma si rivolge a chi desidera approfondire la conoscenza di questi beni culturali attraverso un mezzo digitale accessibile da dispositivi mobili.

FIRENZE – Un nuovo strumento digitale per scoprire, conoscere e vivere il patrimonio Unesco delle Ville e Giardini medicei della Toscana. È stata presentata nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati l’app dedicata alle 14 Ville e Giardini medicei, realizzata nell’ambito del progetto Ville e Giardini medicei: una rete di connessione all’insegna della mobilità sostenibile. L’applicazione nasce dalla collaborazione tra la Regione Toscana e il Dipartimento di architettura dell’università di Firenze (HeRe Lab) e la società Net7 Srl, grazie a un finanziamento del ministero della cultura e al cofinanziamento della Regione. Alla presentazione di...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - In un’app tutte le informazioni sulle ville e sui giardini medicei della Toscana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scopri Pratolino, il Parco delle Meraviglie: 11 visite guidate gratuite offerte dalla CittàMetroFI

Notizie correlate

Ville e Giardini incantati: sette produzioni dell’Orchestra della Toscana tra natura, storia e ascolto, nei luoghi simbolo del paesaggio mediceoC’è un momento, nelle sere d’estate, in cui i giardini si svuotano del rumore del giorno e tutto sembra disporsi all’ascolto.

Non solo monumenti, ma luoghi da vivere: i parchi e le ville del patrimonio italiano diventano il palinsesto di giochi all'aria aperta e laboratori creativi. Tutte le informazioni per partecipareCome ogni anno, anche per le festività di Pasqua e Pasquetta di quest’anno, aprono le proprie porte i luoghi custoditi dal FAI, con un palinsesto di...

Argomenti più discussi: Tutta la magia delle Ville Medicee in un'app; Le Ville Medicee in un clic: nasce l’App per esplorare il sito UNESCO; Toscana lancia app che guida alla scoperta di 14 ville e giardini medicei; Ville e Giardini medicei della Toscana, un app per conoscere siti Unesco.

Pistoia si colora d’Europa! ??Dal 28 giugno al 7 luglio 2026, la città toscana diventerà il cuore pulsante della Ginnastica per Tutti. Oltre 4.000 atleti, 25 nazioni e un unico grande obiettivo: celebrare lo sport attraverso lo spettacolo, la creatività e la condivis x.com

Luna di miele in Italia per 2 settimane ?? Feedback sul percorso, raccomandazioni per hotel, consigli di guida. Noleggio auto sportiva? reddit

Toscana lancia app che guida alla scoperta di 14 ville e giardini mediceiUn'app che guida e accompagna il visitatore alla scoperta delle 14 ville e giardini medicei della Toscana e dei luoghi di interesse culturale, storico e paesaggistico dei territori circostanti. (ANSA) ... ansa.it