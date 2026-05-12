In un’app tutte le informazioni sulle ville e sui giardini medicei della Toscana

Da corrieretoscano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato lanciato un nuovo strumento digitale che permette di accedere a tutte le informazioni relative alle ville e ai giardini medicei della Toscana, inseriti nella lista del patrimonio UNESCO. L’applicazione offre dettagli su ubicazione, storia e caratteristiche delle varie strutture, facilitando la loro conoscenza e visita. La piattaforma si rivolge a chi desidera approfondire la conoscenza di questi beni culturali attraverso un mezzo digitale accessibile da dispositivi mobili.

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FIRENZE – Un nuovo strumento digitale per scoprire, conoscere e vivere il patrimonio Unesco delle Ville e Giardini medicei della Toscana. È stata presentata nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati l’app dedicata alle 14 Ville e Giardini medicei, realizzata nell’ambito del progetto Ville e Giardini medicei: una rete di connessione all’insegna della mobilità sostenibile. L’applicazione nasce dalla collaborazione tra la Regione Toscana e il Dipartimento di architettura dell’università di Firenze (HeRe Lab) e la società Net7 Srl, grazie a un finanziamento del ministero della cultura e al cofinanziamento della Regione. Alla presentazione di...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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