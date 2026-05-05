Nel 2026, saranno organizzati quindici concerti nei giardini di ville storiche riconosciute come patrimonio UNESCO, situate fuori Firenze. Gli eventi si terranno tra le ville medicee, offrendo ai partecipanti l’opportunità di ascoltare musica in ambienti immersi nel verde. La manifestazione prevede spettacoli che si svolgeranno all’aperto, tra i giardini e le corti di queste dimore storiche.

? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno i concerti nelle nuove ville fuori Firenze?. Come cambierà l'ascolto della musica nei giardini storici UNESCO?. Chi guiderà l'orchestra attraverso i paesaggi delle residenze medicee?. Quali nuovi generi musicali animeranno i borghi della Toscana?.? In Breve Programma include solisti Enrico Ruberti, Donato De Sena, Letizia Bertoldi e Giacomo Bianchi.. Eventi coinvolgono 7 ville medicee e diverse residenze monumentali del territorio.. Nuove tappe includono Villa di Poggio Reale a Rufina e Palazzo Mediceo di Seravezza.. Progetto integra la canzone d'autore con la voce di Lucia Sargenti.. La decima edizione di Ville e Giardini incantati porterà l’Orchestra della Toscana in 10 luoghi storici tra il 2026, coinvolgendo 7 ville medicee e diverse residenze monumentali del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica tra le ville medicee: 15 concerti nei giardini del 2026

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