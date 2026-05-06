Una nuova ondata di aumenti nelle bollette energetiche sta colpendo le famiglie italiane, con un incremento stimato di circa 450 euro all’anno per ogni nucleo domestico. Sebbene questa crisi non abbia ancora raggiunto i livelli di quella esplosa nel 2022, si teme che possa comunque rappresentare un peso significativo per i bilanci di famiglie, imprese e enti pubblici. La situazione si mantiene sotto osservazione, mentre le tariffe continuano a salire.

di Claudia Marin ROMA Il nuovo choc energetico non ha ancora la violenza della crisi del 2022, ma può diventare una mina per famiglie, imprese e conti pubblici. Il Fondo monetario internazionale mette in fila i numeri davanti ai ministri dell’Eurozona: nel 2026 l’aggravio medio per ogni famiglia dell’Ue sarà di 375 euro nello scenario base, fino a 1.750 in quello peggiore. Per l’Italia il conto è più pesante: 450 euro in media, con una punta potenziale di 2.270. È un prelievo indiretto sul potere d’acquisto, destinato a comprimere consumi e investimenti. La tensione nasce dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Il gas resta lontano dai picchi di quattro anni fa, ma il petrolio è tornato il vero termometro dell’economia globale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi energetica, conto salato: "Rincari da 450 euro a famiglia"

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