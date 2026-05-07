Linguine all?aragosta da 250 euro conto da 400 | per il prof pranzo salato al ristorante

Un pranzo al ristorante a Venezia ha portato a un conto di circa 400 euro, con un prezzo di 250 euro solo per le linguine all’aragosta. Il pasto includeva ostriche, un antipasto misto e un dolce. Il cameriere aveva suggerito le linguine all’aragosta, che sono state servite come piatto principale. La qualità del cibo è stata giudicata buona, ma il conto finale ha suscitato qualche sorpresa.

VENEZIA - Sulla qualità niente da dire: ostriche, antipasto misto, dolce e quelle linguine all’aragosta consigliate dal cameriere.. una specialità. Tanto quanto è stato inatteso il conto, piegato nella cartellina elegante, di 401,30 euro. Un conto che lui, insegnante pugliese residente a Pieve di Cadore, ha pagato senza esitazione con il bancomat, salvo poi rimanere amareggiato. Tanto da rivolgersi all’Adico, l’associazione per la difesa dei consumatori. Tutto è avvenuto sabato a pranzo. L’uomo, che in quel ristorante, il Florida che si affaccia sulla Riva del Vin, con vista sul ponte di Rialto a Venezia, dice di essersi sempre trovato bene. Non un cliente abituale, ma «uno dei camerieri, quando sono arrivato, è venuto a stringermi la mano, segno che di me si ricordava».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Linguine all?aragosta da 250 euro, conto da 400: per il prof. pranzo salato al ristorante Notizie correlate Crisi energetica, conto salato: "Rincari da 450 euro a famiglia"di Claudia Marin ROMA Il nuovo choc energetico non ha ancora la violenza della crisi del 2022, ma può diventare una mina per famiglie, imprese e... Il pranzo di Pasqua 2026 da Gianfranco Vissani: il menù del suo ristorante stellato a partire da 130 euroPer Pasqua 2026 Gianfranco Vissani propone due menu nel suo ristorante di Baschi, in provincia di Terni: uno da 130 euro con tre portate salate e... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Linguine all’aragosta da 250 euro, conto da 400: per il prof. pranzo salato al ristorante; Partorire in ospedale come a casa: l'Uls crea la stanza-famiglia. Linguine all’aragosta da 250 euro, conto da 400: per il prof. pranzo salato al ristoranteVENEZIA - Sulla qualità niente da dire: ostriche, antipasto misto, dolce e quelle linguine all’aragosta consigliate dal cameriere.... una specialità. Tanto quanto ... ilgazzettino.it Linguine all’aragostaServite con questa pasta prelibata l’Alghero Torbato Spumante o un Franciacorta non millesimato. Lavate il peperone e asciugatelo; fasciatelo in un foglio d’alluminio e cuocetelo in forno caldo a 220 ... corriere.it linguine, con peperoncini, e filetti pomodorini.. - facebook.com facebook