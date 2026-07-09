Pianura Carabinieri e Oratorio insieme per la Partita della Legalità

Mercoledì 8 luglio si è svolta una partita di calcio tra due squadre presso un oratorio a Pianura. L'evento ha coinvolto carabinieri e rappresentanti dell'oratorio con l’obiettivo di promuovere la legalità attraverso lo sport.

PIANURA – Un campo da calcio, due squadre e un unico obiettivo: educare alla legalità attraverso lo sport. Si è svolta mercoledì 8 luglio, presso la Chiesa San Lorenzo Martire di Pianura, la Partita della Legalità, che ha visto scendere in campo i Carabinieri delle Stazioni di Rione Traiano e Pianura insieme ai ragazzi dell’Oratorio Salesiano San Domenico Savio. L’iniziativa, inserita nel programma dell’Estate Ragazzi (Grest), è stata molto più di un semplice incontro sportivo. È diventata un’occasione concreta di dialogo, vicinanza e condivisione tra le istituzioni e i giovani del territorio, con l’obiettivo di trasmettere i valori del rispetto, della collaborazione e della cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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