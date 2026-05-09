Carabinieri e scuola insieme per la legalità | incontro al Centro polifunzionale di Campo Calabro

A Campo Calabro si è svolto un incontro tra i militari dell'Arma e gli studenti dell’Istituto comprensivo locale, presso il Centro polifunzionale comunale. L’evento ha avuto come obiettivo la promozione della cultura della legalità, coinvolgendo direttamente i giovani e le forze dell’ordine in una discussione dedicata a temi di interesse pubblico. La partecipazione è stata numerosa e l’iniziativa si è svolta in un clima di confronto e dialogo.

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Un significativo incontro dedicato alla cultura della legalità si è svolto a Campo Calabro, presso il Centro polifunzionale comunale, con la partecipazione dei militari della locale stazione carabinieri e degli studenti dell’Istituto comprensivo Campo Calabro – San Roberto - Scilla. L’evento ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Poppi, carabinieri e studenti insieme per la legalità al castello dei Conti GuidiNella mattinata del 15 aprile 2026, presso il Salone di rappresentanza del castello dei Conti Guidi di Poppi, 130 studenti delle classi prime del... Prefettura di Lecce e carabinieri in congedo ancora insieme per la legalitàLECCE – Nella mattinata di ieri, 15 aprile, il prefetto di Lecce, Natalino Manno, e il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Nardò,... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: CAMPO CALABRO I carabinieri incontrano gli studenti: a scuola di legalità tra scelte consapevoli e uso responsabile dei social; Campo Calabro, i Carabinieri incontrano gli studenti: legalità e social al centro del dialogo; Villa San Giovanni: ambiente, memoria e impegno civile sulle spiagge di Porticello con Plastic Free; A Campo Calabro la Cultura della Legalità entra in aula con i Carabinieri.