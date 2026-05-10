Carabinieri contro studenti sul campo da calcio | la partita speciale per la legalità

I Carabinieri della Compagnia di Chiari hanno partecipato a una partita di calcio sul campo della città, indossando pantaloncini e magliette sportive al posto delle divise ufficiali. La partita ha coinvolto anche studenti delle scuole locali e si è svolta in un clima di collaborazione tra forze dell’ordine e giovani, con l’obiettivo di promuovere la legalità attraverso un momento di sport e confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui