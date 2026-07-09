Piano-Strade avanti tutta Scocca l’ora anche per Elce E poi Ponte Felcino e Lambrelli

Nel prossimo periodo, alcune strade di Perugia saranno soggette a lavori di manutenzione, tra cui le vie Elce, Ponte Felcino e Lambrelli. Durante le operazioni, saranno adottate modifiche temporanee alla circolazione, che potrebbero comportare variazioni nei percorsi abituali. Le attività di intervento mirano a migliorare lo stato della rete stradale e si svolgeranno in diversi tratti della città. Le autorità hanno comunicato le date e le modalità delle modifiche ai cittadini interessati.

Nuovi interventi di manutenzione della rete stradale interesseranno nei prossimi giorni alcune arterie della città di Perugia, con modifiche temporanee alla circolazione. Il primo cantiere è molto atteso e riguarda il quartiere di Elce: dal 13 luglio al 14 agosto dalle 8,00 alle 17,00 dei giorni feriali verrà istituito il senso unico alternato disciplinato da specifica segnaletica e impianto semaforico della Impresa esecutrice in Via Annibale Vecchi, nel tratto compreso fra Via Orazio Antinori e Via Francesco Innamorati e da qui nel tratto compreso fra via Annibale Vecchi e via Zefferino Faina, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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