Ponte dell' Elce senza acqua | perché e a che ora ritorna

Notizia in breve

L'acqua è stata sospesa temporaneamente in alcune vie di Ponte dell'Elce a Viterbo a causa di lavori sulla rete idrica. La sospensione riguarda alcune strade della zona e si è verificata senza preavviso. L'intervento è stato avviato questa mattina e si prevede che l'acqua tornerà a essere disponibile entro alcune ore. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato la durata esatta dell’interruzione.