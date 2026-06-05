Ponte dell' Elce senza acqua | perché e a che ora ritorna
L'acqua è stata sospesa temporaneamente in alcune vie di Ponte dell'Elce a Viterbo a causa di lavori sulla rete idrica. La sospensione riguarda alcune strade della zona e si è verificata senza preavviso. L'intervento è stato avviato questa mattina e si prevede che l'acqua tornerà a essere disponibile entro alcune ore. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato la durata esatta dell’interruzione.
Sospensione temporanea dell'acqua in alcune vie di Ponte dell'Elce a Viterbo per lavori sulla rete idrica. Stando a Talete, si tratta di “interventi di miglioramento ed efficientamento della rete idrica nell'ambito del Pnrr” con “l'obiettivo di ridurre le perdite idriche, migliorare il controllo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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