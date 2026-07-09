peste suina africana i casi accertati sono tre e aumentano i territori considerati a forte rischio

Sono stati confermati tre casi di peste suina africana nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia. Le carcasse di cinghiali infetti sono state trovate sul territorio. Di conseguenza, i territori considerati a rischio per la diffusione del virus sono aumentati. Le autorità sanitarie continuano le verifiche e monitorano la situazione, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti adottati.

Salgono a tre i casi Peste Suina Africana registrati nella provincia di Pistoia, tutti riscontrati nel comune di San Marcello Piteglio, ove sono state rinvenute le carcasse di cinghiali positivi al virus. E di conseguenza si rafforanzano le misure di sicurezza. Finora in " zona di restrizione 2", ove si stima che il rischio sia più alto, c’era il solo comune di Abetone Cutigliano. Ora si sono aggiunti i comuni di San Marcello Piteglio, Pistoia, Sambuca, Marliana e Pescia. Tutti gli altri comuni della provincia pistoiese saranno "zona di restrizione 1": non vi sono stati riscontrati casi di positività, ma sono oggetto di attenzione. Intanto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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