Peste Suina Africana aumentano ancora i casi in Liguria
Nove nuovi casi di peste suina africana sono stati segnalati in Liguria secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, datato 24 maggio 2026. Questo incremento si aggiunge ai contagi già riscontrati nella regione, portando il totale a un numero superiore rispetto ai mesi precedenti. La situazione continua a essere monitorata da vicino dalle autorità sanitarie e veterinarie.
Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 24 maggio 2026, sono nove i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria.In Piemonte sono state osservate tre nuove positività sui cinghiali tutte in provincia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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