Peste Suina Africana aumentano ancora i casi in Liguria

Notizia in breve

Nove nuovi casi di peste suina africana sono stati segnalati in Liguria secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, datato 24 maggio 2026. Questo incremento si aggiunge ai contagi già riscontrati nella regione, portando il totale a un numero superiore rispetto ai mesi precedenti. La situazione continua a essere monitorata da vicino dalle autorità sanitarie e veterinarie.