In Italia si coltivano oltre 15 varietà di pesche autoctone, molte delle quali sono spesso ridotte a semplici categorie di colore come gialla o bianca. Tuttavia, queste differenze rappresentano un patrimonio genetico e di gusto molto più ampio. Esistono 20 varietà riconosciute, ognuna con caratteristiche uniche. La distinzione tra le diverse pesche autoctone permette di apprezzare una biodiversità che va oltre le semplici classificazioni commerciali.

In un Paese dove si contano oltre quindici varietà di pesche autoctone, ridurre tutto alla banale distinzione tra “gialla” e “bianca” da banco frigo è quasi un’offesa alla biodiversità. Dalle isole della laguna veneta alle pendici dell’Etna, passando per gli Appennini toscani e le rive dell’Isonzo, l’Italia custodisce un patrimonio pomologico fatto di ecotipi rari, presìdi Slow Food e cultivar tramandate da generazioni di contadini. Alcune di queste pesche rischiano davvero di scomparire, altre stanno vivendo una seconda giovinezza grazie a piccoli produttori e consorzi di tutela. È il momento di imparare a riconoscerle, una per una. Le origini botaniche di un frutto dal nome ingannevole. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Pesche: le 20 varietà autoctone da riconoscere e assaggiare

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