Una varietà di anguria proveniente dall’estero ha attirato l’attenzione per la sua forma insolita e i colori vivaci della polpa, che vanno dal giallo al nero, passando per bianco e arancione. La scoperta riguarda frutti che si distinguono per dimensioni eccezionali e origini di coltivazioni antiche, recentemente recuperate. La diversità genetica delle angurie si manifesta anche in varietà meno comuni, spesso sconosciute al grande pubblico, che vengono coltivate in diverse parti del mondo.

Basta tagliarne una a metà per credere di conoscerla tutta: rossa, tonda, striata, dissetante. Eppure sotto quella buccia familiare si nasconde una biodiversità sorprendente, fatta di polpe gialle, nere, bianche e arancioni, di frutti da record e di antiche coltivazioni salvate per un pelo dall’oblio. Dal Giappone all’Emilia-Romagna, passando per la Sardegna e la Sicilia, l’anguria — o cocomero, secondo l’accento — racconta una storia agricola lunga quattromila anni, che parte dall’Africa e arriva fino alle nostre tavole d’estate con una varietà di forme e colori che pochi immaginano. L’anguria gialla nata in Giappone e coltivata anche in Italia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Angurie da tutto il mondo: le varietà più rare e sorprendenti di cocomero

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