Sono state trovate angurie provenienti da tutto il mondo, con varietà rare e sorprendenti. Oltre alla tradizionale polpa rossa, sono state individuate angurie con polpe gialle, nere, bianche e arancioni. Alcune di queste varietà sono record di dimensioni, altre sono antiche coltivazioni che rischiavano di scomparire. La biodiversità delle angurie si rivela anche attraverso frutti con caratteristiche sorprendenti, spesso sconosciute al grande pubblico, che testimoniano la varietà genetica di questa coltura.

Basta tagliarne una a metà per credere di conoscerla tutta: rossa, tonda, striata, dissetante. Eppure sotto quella buccia familiare si nasconde una biodiversità sorprendente, fatta di polpe gialle, nere, bianche e arancioni, di frutti da record e di antiche coltivazioni salvate per un pelo dall’oblio. Dal Giappone all’Emilia-Romagna, passando per la Sardegna e la Sicilia, l’anguria — o cocomero, secondo l’accento — racconta una storia agricola lunga quattromila anni, che parte dall’Africa e arriva fino alle nostre tavole d’estate con una varietà di forme e colori che pochi immaginano. L’anguria gialla nata in Giappone e coltivata anche in Italia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Angurie da tutto il mondo: le varietà più rare e sorprendenti del cocomero

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