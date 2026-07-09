Gli esorcisti hanno definito il Reiki come una pratica del maligno. L’ospedale ha deciso di bloccare tutte le attività legate a questa disciplina, sospendendo eventuali trattamenti. Il direttore generale dell’ospedale, Alberto Carelli, ha commentato con sorpresa, ricordando di aver studiato ai Salesiani. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione.

Pesaro, 9 luglio 2026 – L’anatema ha fatto trasecolare lo stesso direttore generale dell’azienda ospedaliera: “Proprio a me che ho studiato ai Salesiani”, ha esclamato Alberto Carelli. L’accusa è di quelle che pesano. Quanto una scomunica. “All’ospedale di Muraglia, a Pesaro – afferma l’Associazione internazionale degli Esorcisti, citando anche i casi dell’ospedale ’Regina Margherita’ di Torino e del ’Carlo Poma’ di Mantova –, viene adottata la pratica del Reiki, che altro non è che una tecnica di spiritismo”. Non solo: “Chi pratica il Reiki – avvertono – cade nel peccato di superstizione e si espone all’azione straordinaria del maligno”. Infine, il memento: “I cattolici si astengano assolutamente da questa e simili tecniche”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, vade retro Reiki. Gli esorcisti: “È il maligno”. L’ospedale blocca l’attività

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