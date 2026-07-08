Gli esorcisti criticano la presenza del Reiki nel reparto di oncologia dell’ospedale Muraglia di Pesaro, definendola superstizione. La pratica, utilizzata come complemento alle cure tradizionali, ha suscitato polemiche tra i rappresentanti religiosi, che invitano i cattolici a evitare questa tecnica. La questione riguarda l’uso di pratiche alternative in un contesto ospedaliero, con le autorità sanitarie che non si sono ancora espresse pubblicamente sulla questione.

Pesaro, 8 luglio 2026 – L’ ospedale Muraglia di Pesaro nel mirino degli esorcisti. Nella bufera la pratica del Reiki adottata nel reparto di oncologia. Quella “stanza del benessere” in cui risuonano le campane tibetane che tramite le vibrazioni rilassano il corpo e la mente dei malati oncologici alla prese con la chemioterapia. Le tecniche Reiki vengono adottate per favorire il loro equilibrio psicofisico. Gli esorcisti: “Reiki in corsia? E’ superstizione”. Ma per l’ Associazione Internazionale degli Esorcisti, il Reiki non è altro che “una tecnica di channeling (o spiritismo) e ricorre alla presunta guarigione per mezzo di tecniche per le quali verrebbe trasmessa l'energia dal Reiki Channelizer (colui che canalizza l'energia Reiki) al Receiver (colui che riceve il trattamento). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reiki al centro tumori all’ospedale Muraglia di Pesaro, gli esorcisti: “E’ superstizione, i cattolici si astengano”

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