Perugia finta identità e ricambi auto gratis | dipendente ' fantasma' smascherato e arrestato

A Perugia, un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per aver utilizzato una falsa identità e ottenuto ricambi auto gratuiti. L’individuo, descritto come un dipendente “fantasma”, avrebbe truffato un negozio di ricambi auto, sfruttando la propria posizione. L’arresto è stato eseguito per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. La polizia ha identificato e fermato l’uomo dopo aver riscontrato le sue azioni fraudolente.

Eseguito un arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale a Perugia: un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver messo in atto una serie di truffe ai danni di un esercizio commerciale specializzato in ricambi auto. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di martedì, quando la titolare di un negozio di ricambi auto ha contattato il Numero Unico di Emergenza per denunciare una truffa subita. La donna ha raccontato agli operatori della Sala Operativa che un uomo, spacciandosi per dipendente di una nota autofficina cliente del negozio, aveva ordinato diversi pezzi di ricambio e si era presentato per ritirarli senza però saldare il conto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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