Finta vendita di ricambi auto su WhatsApp | i pezzi mai consegnati condannato un 20enne

Un giovane di 20 anni di Castel Volturno è stato condannato in seguito a un procedimento legale relativo a una truffa online. L’indagine ha accertato che aveva venduto ricambi auto tramite WhatsApp senza consegnare i pezzi ai clienti. Il giudice ha emesso un decreto penale, confermando la responsabilità dell’imputato per le false promesse di vendita e per la mancata consegna dei prodotti acquistati. La vicenda riguarda un episodio di frode digitale che si è concluso con la condanna del giovane.

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