Finta vendita di ricambi auto su WhatsApp | i pezzi mai consegnati condannato un 20enne

Da riminitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni di Castel Volturno è stato condannato in seguito a un procedimento legale relativo a una truffa online. L’indagine ha accertato che aveva venduto ricambi auto tramite WhatsApp senza consegnare i pezzi ai clienti. Il giudice ha emesso un decreto penale, confermando la responsabilità dell’imputato per le false promesse di vendita e per la mancata consegna dei prodotti acquistati. La vicenda riguarda un episodio di frode digitale che si è concluso con la condanna del giovane.

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Un presunto caso di truffa online legata alla vendita di ricambi auto si è concluso con una condanna a carico di un 20enne di Castel Volturno, raggiunto da un decreto penale emesso dal gip del Tribunale di Rimini.Leggi le notizie di RiminiToday su WhatsApp: iscriviti al canaleSecondo quanto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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