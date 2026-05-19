Finta vendita di ricambi auto su WhatsApp | i pezzi mai consegnati condannato un 20enne
Un giovane di 20 anni di Castel Volturno è stato condannato in seguito a un procedimento legale relativo a una truffa online. L’indagine ha accertato che aveva venduto ricambi auto tramite WhatsApp senza consegnare i pezzi ai clienti. Il giudice ha emesso un decreto penale, confermando la responsabilità dell’imputato per le false promesse di vendita e per la mancata consegna dei prodotti acquistati. La vicenda riguarda un episodio di frode digitale che si è concluso con la condanna del giovane.
Un presunto caso di truffa online legata alla vendita di ricambi auto si è concluso con una condanna a carico di un 20enne di Castel Volturno, raggiunto da un decreto penale emesso dal gip del Tribunale di Rimini.Leggi le notizie di RiminiToday su WhatsApp: iscriviti al canaleSecondo quanto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Si finge venditore di ricambi auto su Whatsapp, 20enne condannatoUn presunto caso di truffa online legata alla vendita di ricambi auto si è concluso con una condanna a carico di un 20enne di Castel Volturno,...
Maxi offerte per i ricambi auto ma i pezzi non venivano spediti, tre siti truffa sequestrati: ecco quali sonoTre siti di ricambi auto sono stati sequestrati a Torino per truffa online: la Polizia ha oscurato i domini dopo numerose denunce.