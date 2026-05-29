La truffa dei ricambi fantasma | ecco come un 77enne è stato raggirato dopo aver pagato 250 euro

Notizia in breve

Un uomo di 77 anni ha pagato 250 euro per ricambi auto mai consegnati. Ha trovato l’annuncio online e ha ricevuto alcune foto su WhatsApp come rassicurazione. Dopo il pagamento, ha scoperto di essere stato truffato e ha ricevuto minacce. La vittima ha denunciato l’accaduto alle autorità. La truffa si è consumata attraverso un annuncio falso e comunicazioni online.