La truffa dei ricambi fantasma | ecco come un 77enne è stato raggirato dopo aver pagato 250 euro
Un uomo di 77 anni ha pagato 250 euro per ricambi auto mai consegnati. Ha trovato l’annuncio online e ha ricevuto alcune foto su WhatsApp come rassicurazione. Dopo il pagamento, ha scoperto di essere stato truffato e ha ricevuto minacce. La vittima ha denunciato l’accaduto alle autorità. La truffa si è consumata attraverso un annuncio falso e comunicazioni online.
Un semplice annuncio online, la falsa rassicurazione di qualche fotografia inviata su WhatsApp e poi la trappola che scatta, trasformando un normale acquisto in un incubo condito persino da minacce. È l’amara disavventura di un 77enne residente a Parma caduto nella rete di due presunti truffatori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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