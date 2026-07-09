Personale ATA | posti disponibili dopo la mobilità 2026 AGGIORNATO con Crotone Avellino e Caserta

Dopo i trasferimenti e i passaggi di profilo pubblicati il 12 giugno, restano vacanti circa 35.000 posti di personale Ata. L’aggiornamento include anche le nuove disponibilità in province come Crotone, Avellino e Caserta. I posti ancora liberi sono quelli non coperti dai trasferimenti, e la cifra complessiva si riferisce ai posti ancora da assegnare dopo la mobilità 2026.

Pubblicati lo scorso 12 giugno i trasferimenti e i passaggi di profilo per il personale Ata. Dopo la mobilità, rimangono ancora vacanti quasi 35.000 posti. Ecco in quali scuole. Purtroppo da anni il Ministero non autorizza le assunzioni sul turnover sul 100% dei posti. Ci aspettiamo, per il 20627, circa 9.000 – 10.000 posti per i ruoli e il resto a supplenza. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità 2026, i consigli per la compilazione della domanda

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Temi più discussi: Personale ATA: posti disponibili dopo la mobilità 2026 [AGGIORNATO con Avellino e Caserta]; Personale ATA, posti disponibili nelle diverse province dopo la mobilità; Organici scuola 2026/2027: personale ATA, pubblicato lo schema di decreto con criteri e dotazioni organiche; Ferrara, caccia al personale Ata: ancora 201 posti da coprire.

I dati ufficiali successivi alla mobilità evidenziano numerosi posti personale ATA ancora disponibili, ripartiti tra assunzioni a tempo indeterminato e supplenze annuali. #Personale - X x.com

Organici ATA 2026-27, 194.303 posti: taglio sui collaboratori scolastici, saranno oltre 2mila in meno alle superiori. NOTAIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato la nota con lo schema di decreto interministeriale per la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it

Assunzioni ATA, Anief scrive ai Ministri: Autorizzare il 100% dei posti, oltre 30mila vacanti e più di 900 DSGA da assumereAnief ha inviato una formale richiesta al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zan ... orizzontescuola.it