perde il controllo della bici e cade da un ponte pauroso volo per un ciclista

Un ciclista è caduto da un ponte di circa otto metri a Gaiole in Chianti, lungo la strada provinciale 408, intorno alle 10 di questa mattina. La caduta si è verificata dopo che il ciclista ha perso il controllo della bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ferito.

Gaiole in Chianti (Siena), 9 luglio 2026 – Una caduta paurosa da un ponte, un volo di 8 metri dopo la caduta dalla bici su cui era in sella. E’ successo questa mattina intorno alle 10 a Gaiole in Chianti, lungo la strada provinciale 408. Il ciclista, un uomo di 69 anni, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo della bici ed è caduto da un ponte stradale facendo un volo di circa 8 metri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Siena, con il supporto del personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale), che hanno raggiunto il ferito e, applicando le manovre e tecniche Saf, lo hanno recuperato e riportato sulla strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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