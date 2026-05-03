Urtato da un' animale perde il controllo e cade a terra 25enne ciclista in ospedale

Un giovane ciclista di 25 anni è finito in ospedale dopo essere stato urtato da un animale che improvvisamente è sbucato dalla vegetazione mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto ieri e ha causato al ragazzo la perdita di controllo della bicicletta, con conseguente caduta. Attualmente il giovane deve essere sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate.

ANCONA – Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico il giovane che, nella giornata di ieri è stato centrato da un’animale sbucato dalla vegetazione per attraversare la strada facendolo rovinare a terra. Il 25enne era in sella alla sua bici e, mentre pedalava insieme a due amici procedendo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Perde il controllo dello scooter e cade a terra dopo un volo di qualche metro: 30enne in ospedaleANCONA – Un equipaggio della Croce Gialla è intervenuto a mezzanotte all’uscita della galleria San Martino – lato centro – per prestare soccorso a un... Morto sul colpo ciclista 25enne urtato da una moto e travolto da un’auto ai Colli di San FermoTragedia lungo la strada che dalla Valcalepio sale verso i Colli di San Fermo, all’altezza di Adrara San Rocco. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Squali a Gallipoli e Terracina, bagno vietato o niente rischi? Cosa dice l'esperto; Squalo mako ferito attacca barca a Gallipoli. Ispra: nessun rischio balneazione; Paura a Gallipoli, motoscafo urtato da squalo mako: il video che ha fatto tremare il Salento; Uno squalo urta imbarcazione da diporto al largo di Gallipoli, paura tra i pescatori VIDEO. Uno squalo urta imbarcazione da diporto al largo di Gallipoli, paura tra i pescatori VIDEOEsemplare adulto di grandi dimensioni avrebbe colpito la prua e il motore. L’animale presentava una ferita sul dorso. Cresce l’attenzione dopo un precedente avvistamento nel Salento ... lagazzettadelmezzogiorno.it Anziano investito sulle strisce pedonali, attimi di apprensione in centro a Cremona. Un ottantenne è stato urtato di striscio da un furgone mentre usciva dall'edicola di via Ruggero Manna. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. #investito #cremona # - facebook.com facebook