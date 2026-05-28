Un motociclista ha perso il controllo e caduto lungo la via Boschetto a Lagosanto ieri alle 19.10. L’uomo è rimasto ferito e ha subito l’amputazione di una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è stata chiusa per alcune ore per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Nessun altro coinvolto nell’incidente.

Gravissimo incidente ieri nel tardo pomeriggio, attorno alle 19.10 circa, lungo la via Boschetto a Lagosanto. All’incrocio con via Pertini, un motociclista pare di 49 anni, del posto, per cause ancora imprecisate e al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della propria moto, cadendo violentemente a terra. Lo schianto è stato molto duro e l’uomo ha riportato subito ferite gravissime a seguito dell’impatto contro un palo della luce, perdendo anche parte di un arto inferiore. Sul posto poco dopo sono sopraggiunte due persone che, resesi conto della gravità di quanto successo e soprattutto dell’amputazione di una parte dell’arto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Motociclista perde il controllo e cade. Ferito, perde una parte della gamba

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Moto finisce sotto un tir in autostrada nel Casertano: morta una 50enne

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