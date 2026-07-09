Perché parlare di sessualità fa meno paura di una volta

Negli ultimi anni, il discorso sulla sessualità si è fatto più aperto e meno tabù rispetto al passato. In passato, si affrontava raramente e con molta reticenza, spesso con battute o con un atteggiamento pudico che complicava la comunicazione. Oggi, invece, si parla più liberamente e con maggiore naturalezza, anche in contesti pubblici, riducendo le barriere che prima limitavano il confronto.

Per molto tempo la sessualità è rimasta confinata in una zona un po’ scomoda della conversazione pubblica. Se ne parlava, certo, ma spesso a bassa voce, con battute per alleggerire il momento o con quel tipo di pudore che finiva per rendere tutto più complicato del necessario. Oggi qualcosa è cambiato. Non perché l’imbarazzo sia sparito del tutto, sarebbe ingenuo pensarlo, ma perché molte persone hanno iniziato a viverlo con meno peso. Una parte di questo cambiamento nasce dal modo in cui parliamo di benessere. Corpo, emozioni, relazioni e desideri non vengono più trattati come argomenti separati. Entrano nella stessa conversazione, con più naturalezza. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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