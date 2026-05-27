Re Carlo III ha visitato a sorpresa un ospedale di York, richiamando l’attenzione sull’importanza di parlare di cancro. In passato, ha sottolineato che il tumore colpisce molte persone e che discutere apertamente di questa malattia è fondamentale. La visita si inserisce in una serie di iniziative pubbliche volte a sensibilizzare sull’argomento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali programmi specifici o interventi durante la visita.

“E’ davvero importante poterne parlare. Il cancro è dovunque”. Re Carlo III, due anni fa, ha stravolto le regole del protocollo reale dichiarando apertamente di essersi sottoposto ad un intervento di adeguamento della prostata, ingrossata aggiungendo che, in quella circostanza, ha scoperto di essere malato di cancro. Era il 2024 ed il mondo restava senza parole mentre una vera e propria valanga di contatti portavano alle stelle i click sui siti della sanità britannica, con i sudditi alla disperata ricerca di informazioni per capire di cosa si trattasse e se magari poteva capitare anche a loro. L’obiettivo di un sovrano disposto a rendere pubblico il suo stato di salute era stato raggiunto, il paese era stato sollecitato a fare prevenzione e prendersi cura di sé. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il cancro è dovunque, è davvero importante poterne parlare”: Re Carlo fa una una visita a sorpresa all’ospedale di York e torna a parlare del tumore

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