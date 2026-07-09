Durante la conferenza stampa prima del quarto di finale tra Francia e Marocco, due giornalisti si sono scontrati verbalmente, al punto che uno ha chiesto “Perché mi colpisci?”. Il calciatore presente ha sorriso e ha commentato: “Vi stanno separando come a scuola”. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di tensione e confusione tra i presenti.

Una scena decisamente insolita ha caratterizzato la vigilia del quarto di finale dei Mondiali tra Francia e Marocco. La conferenza stampa dell’attaccante del Marocco Brahim Diaz, in programma a Boston nella tarda serata di mercoledì (prime ore di giovedì in Italia), è stata interrotta da un’accesissima discussione tra due giornalisti seduti nelle ultime file della sala stampa. “ Perché mi colpisci? Perché mi colpisci? Non dovresti colpirmi”, ha urlato uno dei due rivolgendosi al collega seduto alla sua sinistra, come mostrano le immagini diffuse sui social. Brahim Diaz, attaccante del Real Madrid, ha assistito alla scena con evidente stupore. Pochi istanti dopo è intervenuta un’altra persona, presumibilmente un membro dell’organizzazione, nel tentativo di riportare la calma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Perché mi colpisci?”: caos alla conferenza di Brahim Diaz. Due giornalisti litigano, lui ride: “Vi stanno separando come a scuola”

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Senegal Marocco 1-0 | Rigore su Brahim Diaz e goal annullato: che caos!

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