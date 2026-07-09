Due giornalisti litigano durante la conferenza stampa di Brahim Diaz prima di Francia-Marocco

Notizia in breve

Durante la conferenza stampa del Marocco prima dei quarti di finale contro la Francia, due giornalisti hanno avuto un alterco che ha interrotto l’evento. Le urla dei giornalisti sono state sentite mentre Brahim Diaz rispondeva alle domande. L’incidente si è verificato prima della partita, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze immediate. La conferenza è proseguita dopo l’interruzione senza altri episodi significativi.